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【5G商機】5G行業應用新案例：華為寧波智能港口　遙控貨櫃起重機

數碼轉型 07:10 2020/11/16

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【e-zone 專訊】5G 在消費市場暫未有太大回響，不過行業應用就陸續有部署案例。中國寧波港口就利用 5G 遙距貨櫃起重機，令以往要 8 小時不能離開操作場景的員工可在操控中心內工作。

華為副董事長胡厚崑日前在該公司的全球移動寬帶論壇上表示，現時中國已在超過 300 個城市鋪設了超過 60 萬個 5G 基站，他認為 5G 在消費市場推出的是較標準化的應用，但在商業市場則要更定製化。他舉例指，中國寧波的智慧港口方案，利用 5G 連接，讓工作人員 5G 遙遠控制貨櫃起重機，不需在起重機內不停工作 8 小時，現時該港口已為 6 台起重機部署了 5G 方案。

中國推動 VR 行業發展？ 方保僑：5G 可助產品起飛見下頁 

寧波港口的貨櫃起重機接上5G後可以實現遙距操作。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

胡厚崑亦提到，疫情下在武漢的醫院內，利用 5G 連接鏡頭，指導醫護人員穿著保護衣，他解釋，新冠肺炎疫情下不少醫護人員並未參與過相關工作，穿著保護衣的過程又要單獨隔離進行， 5G 方案能滿足醫療機構當下的要求。他補充，華為用了 72 小時就在兩家醫院部署了 5G 網絡連接。

華為副董事長胡厚崑指中國已部署超過 60 萬個 5G 基站。

業務案例增加　電訊商5G收入將達28,000億元見下頁

胡厚崑強調，在發展行業 5G 應用時要留意意願並不代表需求，要找到各方面的相關性，才能開發出配合行業真正需求的方案，例如港口貨櫃起重機方案，無論光纖及 Wi-Fi 網絡都未能滿足實時需要， 5G 正好配合需求。他補充，現時 5G 在中國已於超過 20 個行業落地。

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撰文 : 彭振濠

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