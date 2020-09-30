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【遠距工作】日政府「貼錢」助打工仔搬到鄉下　振興鄉村經濟

商管策略 14:37 2020/09/30

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領大城市的薪金，但在鄉村工作，你願意嗎？日本政府在明年將會為東京工作的上班族，補貼最多 100 萬日圓（約港幣 73,400元），幫你搬到鄉郊地方遙距工作。日本政府「貼錢」協助上班族到鄉下返工，原來是與鄉村人口外流、經濟不振情況有關。

鼓勵市民移居 振興鄉郊經濟

《日經新聞網》報道，安倍晉三辭職後，新任日本首相菅義偉一上任，就把活化鄉村設為首要任務，鼓勵遠距工作正是一個非常好的誘因和切入點。日本政府計劃在 2021 年，撥出 1,000 億日圓促進區域發展。日本政府以往會資助市民到鄉郊創業，但現時補貼對象新增了在東京擁有工作、但選擇到鄉下遙距工作的人。

日本政府將撥出 150 億日圓補貼東京首都圈以外的地方政府 75% 費用、打造適合遙距工作的環境，例如為企業在地方設立共享工作間，目的是讓員工在鄉鎮上班，感覺跟在東京上班一樣。

WFH 一定好？6 成人想回辦公室工作見下一頁

日本政府將補貼東京都會圈以外的地方政府75%費用、打造適合遠距工作的環境

環境太靜反而無法工作？用白噪音扮「辦公室」提升專注力見下一頁

移居鄉村意願大增 年輕人更易接受

日本人由城市移居鄉村已不是新鮮事，加上鄉村勞動力不足的情況正在逆轉。東京職業介紹所 Grooves 指，自 4 月以來，由他們介紹並轉職的顧客中，有 7 成人轉到東京以外的公司工作，相比之下去年只有 4 成。

日本市民對搬到鄉郊進行遠距工作的意願也愈來愈高。日本內閣府 5、6 月的調查發現，有 25% 的市民體驗過遠距工作後，更有興趣搬到鄉郊地區。當中，居住在東京的 20 代年輕人的意願更高達 40%。

Facebook・Twitter 永久在家工作好易學？3大管理改革模式免出錯見下一頁

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Photo：何志衡、newsmarket、pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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