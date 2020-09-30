  • 29°C
香港時間 : 2020930日 (三) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】LVMH斥7.5億歐元改建老牌百貨公司　大搞時裝騷吸內地客

商管策略 12:07 2020/09/30

分享：

疫情下，不少知名品牌的時裝表演被迫延期或改為網上直播。至於法國奢侈品牌路易威登集團（LVMH）在去年斥資 7.5 億歐元改造有 150 年歷史的莎瑪麗丹百貨公司（La Samaritaine），並預告在 10 月在場內舉行兩場時裝表演。

位於巴黎的 La Samaritaine 在 1869 年開業，創辦人 Ernest Cognacq 與 Marie-Louise Jaÿ 夫婦由收購附近土地、擴建，直到 1900 年才變成擁有 11 層樓規模的百貨公司，可以說 La Samaritaine 不只是當地老百貨的代表，更是貨真價實的巴黎第一家大型商場。

後來兩人因為經營困難，在 2001 年將 La Samaritaine 賣給 LVMH 集團，但百貨公司在 2005 年因為不符合安全標準而要關閉。在這 15 年間，LVMH 耗資近 7.5 億歐元改建，計劃在今年 4 月開業，最後因新冠肺炎疫情延期。

難入過名店！ Amazon首推奢侈品店只限獲邀VIP消費見下頁

據悉，LVMH將會在La Samaritaine舉行兩場時裝表演

LV 推出豪氣防疫罩 LV Shield 盛惠 $7,500 一個見下一頁

新百貨公司將設有頂級酒店並有超過 600 個知名品牌進駐，瞄準消費力強大的中國遊客。LVMH 盼由獨家代理的時尚品牌及高檔和平價美食吸引海內外顧客。LVMH 旗下免稅集團 DFS 歐洲及中東區域總裁 Eleonore De Boysson 表示，隨著每年到巴黎的海外遊客不斷增加，顧客對商品選項和購物體驗的要求也日益提高。傳統百貨正將重新定位為旅遊景點，迎戰電子商貿對行業的衝擊。

據悉，LVMH 將在 La Samaritaine 舉行兩場時裝表演，每場只招待 200 人，品牌也預告「Front Row」嘉賓將可以使用特殊裝置與時裝表演互動。

虛擬消費市場潛力大 Gucci搶推「虛擬時裝」顧客更願意埋單？見下一頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Pierre Camateros、Martin BUREAU

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】疫市自救！日本60輛「哈多巴士」排成迷宮創造觀光商機
2020/09/25
【疫市營商】疫市自救！日本60輛「哈多巴士」排成迷宮創造觀光商機
【體貼待客】紅綠兩色「店員招呼手帶」任你揀! 入店購物再不怕店員煩住你
2020/09/29
【體貼待客】紅綠兩色「店員招呼手帶」任你揀! 入店購物再不怕店員煩住你
電子商貿 時裝服飾 疫情 歐洲 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【疫市營商】夜冷舖也要轉型 ？ 出口貨尾‧清倉散貨新產品一樣有市場

下一篇文章

【管理Tips】薪金公開・同事互相批評　Netflix另類管理文化成致勝之道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹