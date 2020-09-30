【疫市營商】LVMH斥7.5億歐元改建老牌百貨公司　大搞時裝騷吸內地客

疫情下，不少知名品牌的時裝表演被迫延期或改為網上直播。至於法國奢侈品牌路易威登集團（LVMH）在去年斥資 7.5 億歐元改造有 150 年歷史的莎瑪麗丹百貨公司（La Samaritaine），並預告在 10 月在場內舉行兩場時裝表演。

位於巴黎的 La Samaritaine 在 1869 年開業，創辦人 Ernest Cognacq 與 Marie-Louise Jaÿ 夫婦由收購附近土地、擴建，直到 1900 年才變成擁有 11 層樓規模的百貨公司，可以說 La Samaritaine 不只是當地老百貨的代表，更是貨真價實的巴黎第一家大型商場。

後來兩人因為經營困難，在 2001 年將 La Samaritaine 賣給 LVMH 集團，但百貨公司在 2005 年因為不符合安全標準而要關閉。在這 15 年間，LVMH 耗資近 7.5 億歐元改建，計劃在今年 4 月開業，最後因新冠肺炎疫情延期。

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▲ 據悉，LVMH將會在La Samaritaine舉行兩場時裝表演

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新百貨公司將設有頂級酒店並有超過 600 個知名品牌進駐，瞄準消費力強大的中國遊客。LVMH 盼由獨家代理的時尚品牌及高檔和平價美食吸引海內外顧客。LVMH 旗下免稅集團 DFS 歐洲及中東區域總裁 Eleonore De Boysson 表示，隨著每年到巴黎的海外遊客不斷增加，顧客對商品選項和購物體驗的要求也日益提高。傳統百貨正將重新定位為旅遊景點，迎戰電子商貿對行業的衝擊。

據悉，LVMH 將在 La Samaritaine 舉行兩場時裝表演，每場只招待 200 人，品牌也預告「Front Row」嘉賓將可以使用特殊裝置與時裝表演互動。

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Photo：Pierre Camateros、Martin BUREAU