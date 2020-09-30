【附購買連結】三色組合! 源吉林Level 3彩色獨立包裝口罩售$59/30個 送人參系列試飲裝

Gimmick Easy 表示，正發售源吉林 Level 3 彩色口罩。



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源吉林 Level 3 彩色口罩以 $59/30 個發售，全獨立包裝。買家可從 3 個顏色組合中，選購其中一套，每款顏色有 10 個。

顏色組合：

組合1:

007-ORANGE 橙色 + 007-MINT 薄荷綠 + 007-TURQUOISE 湖水綠

組合2:

007-BLUE 藍色 + 007-BLACK 黑色 + 007-GREY 灰色

組合3:

007-VIOLET 紫色 + 007-PINK 粉紅色 + 007-YELLOW 黃色

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口罩規格和套裝內容:

-BFE>99%，PFE>99%

-17.5cm x 9.5cm，每盒30個獨立包裝



-全香港製造

-附送好朋友暖茶(10g)、參和茶(6g)、人參風清茶(10g)試飲裝各一包

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如果選「步兵交收」免收運費，但只限特定地點及時間

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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