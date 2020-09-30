推半價優惠! Chartered Mask 多款口罩特價 售 $48 盒起

香港口罩廠 Chartered Mask 在 FB 表示，正進行低至半價的口罩購買優惠。



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今次廠方全線口罩都有特價，但可能最優惠的口罩已售罄，照現時仍有售的款式看，最平的是 Level 1 款，原售 $75/30個的口罩，特價為 $48，以約 64 折發售。彩色款 Level 2 口罩則特價售 $62 盒。

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▲ Chartered Mask 多款口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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