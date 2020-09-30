【獨立包裝】三款 Sanrio 可愛圖案成人口罩 Donki 特價售 $78.9/30個

近日 Sanrio 圖案成人口罩開始返貨，但不少地方都未必齊款。



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有網民在 FB 群組表示，在荃灣的 Donki 分店正在發售三款 Sanrio 口罩。此口罩原價為 $99.9/30個，但 Donki 只售 $78.9，十分抵買。

Sanrio 圖案成人口罩的圖案包括 CINNAMOROLL、KUROMI 和 LITTLE TWIN STARS。口罩提供 BFE ≥ 99% 和 PFE ≥ 95% 防護，全獨立包裝，中國製造。

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▲ Sanrio 圖案口罩

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▲ Sanrio 圖案口罩

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▲ Sanrio 圖案口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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