台灣製造! Medicom Safe Mask 外科口罩 Donki 售$110/50個

DON DON DONKI 驚安之殿堂(激安之殿堂) 一直都有不少口罩供應，近來返貨更多元化。例如這款 Medicom Safe Mask。



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有網民在 FB 群組報料，在銅鑼灣 DONKI 4F 發現這款口罩。跟一般市售常見的 Medicom 口罩不一樣，這款 Safe Mask 不是中國製造，是由台灣製造。此口罩一盒 50 個，口罩顏色為藍色，並支援台灣 CNS14774 外科手術標準，售 $110/50個。

此口罩在藥房也有售，售價更平，售 $100，按此瀏覽購買方法。

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▲ 台灣製造 Medicom Safe Mask

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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