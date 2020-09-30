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台灣製造! Medicom Safe Mask 外科口罩 Donki 售$110/50個

行內熱話 02:20 2020/09/30

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DON DON DONKI 驚安之殿堂(激安之殿堂) 一直都有不少口罩供應，近來返貨更多元化。例如這款 Medicom Safe Mask。

  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料，在銅鑼灣 DONKI 4F 發現這款口罩。跟一般市售常見的 Medicom 口罩不一樣，這款 Safe Mask 不是中國製造，是由台灣製造。此口罩一盒 50 個，口罩顏色為藍色，並支援台灣 CNS14774 外科手術標準，售 $110/50個。

此口罩在藥房也有售，售價更平，售 $100，按此瀏覽購買方法。 

 【其他內容】 25折發售! Protector 中童口罩 30 個裝超平價賣 $119減到$30盒!【購買詳情見下頁】 

台灣製造 Medicom Safe Mask

其他內容】 劈到出血? 跟 N95 同級? KN95 防護口罩減價售 $29/50個【購買詳情見下頁】 

其他內容】【大劈價】盾牌口罩全部 65 折、售$32.5/50片起【購買詳情見下頁】   

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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