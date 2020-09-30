【減到出血】25折發售! Protector 中童口罩 30 個裝超平價賣 $119減到$30盒!

一度是港人最愛港牌 Protector 口罩，近日減價連場! 有人更發現當中的中童口罩減到 $30 盒



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有網民在 FB 群組報料，在華潤堂門市正進行清貨減價。原價 $119 的 Protector 中童口罩 30 個裝，減價到 $30 盒，約25 折發售，售價亦低於疫前水平。當然店方的定價比較高，現時此口罩售 $128/2盒。

此口罩提供 PFE/BFE>98%，足夠在日常情況下使用。口罩為中國製造。

但注意不是每間華潤堂門市也有售此口罩，記者前往北角的華潤堂門市，就沒有此口罩發售。所以大家想購買的話，就要碰碰運氣。



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▲ Protector 中童口罩 30 個裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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