【別注策略】PlayStation 5 遲買有著數? Sony 準備推出特別版主機

萬眾期待的 PlayStation 5（PS5）早於兩星期前（9 月 18 日）便可於多個網站優先訂購，更即時掀起炒風。早前未能成功預購 PS5 也未必是壞事，皆因正式版的 PS5 還未正式在香港開售，Sony 方面已經宣布會於新一年推出特別版主機，所以可能大家再等多等，話唔定可以買到特別版的 PS5 呢！



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雖然萬眾期待的 PS5 將會於 11 月 19 日才正式推出，但 SONY 公司已透露計劃於新一年推出特別版本的主機，這對於早前未能成功預購 PS5 的機迷來說的確是一件好事。而且經過第一波預售的搶購潮後，SONY 公司便透露將會再推出特別版主機，此舉可以再度刺激玩家的消費慾望。因此，早前未能成功預購的機迷不用灰心，可以等到 2021 年的特別版推出，既可避開 11 月時新機推出時的「炒價」，同時也可參考一下特別版的主機，之後再決定購買哪一款。

雖然，Sony 未有公佈特別版 PS5 主機的設計，但網上已有不少網民改圖，配合不同主題，設計出多款概念機款。未知大家對以下這幾款由網民設計的概念主機，有沒有興趣呢？

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▲ PlayStation 5 特別版主機(網民設計)

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▲ PlayStation 5 特別版主機(網民設計)

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▲ PlayStation 5 特別版主機(網民設計)

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