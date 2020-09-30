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【高達商機】1:1 真．可動高達! GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 鐵定 12 月 19 日開幕

行內熱話 00:54 2020/09/30

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橫濱山下碼頭開幕的“GUNDAM FACTORY YOKOHAMA”，正式宣佈在2020年12月19日起營業，基本入場費  1650 日元，想要登上 GUNDAM-DOCK TOWER 要另付 3300 日元。
 
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GUNDAM-DOCK TOWER 雖然另外收費JPY3300，但就可以登上５Ｆ／６Ｆ的觀景台，大概離地15米及 18米，剛好是高達的腰及頭頂部位，可同時看到橫濱的景色。實物大高達也會有整點報時演出，在正點及３０分擺出動作，另外亦在檢討在晚間有特別燈光演出等內容。

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 可動高達

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GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 可動高達入場詳情

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 可動高達入場禮品

在旁的 GUNDAM-LAB，會有不同綜合娛樂設施，包括：GUNDAM-LAB ACADEMY，介紹可動高達的構造、ＡＲ設施模擬高達駕駛艙等。其他就有GUNDAM BASE YOKOHAMA Satellite商店發售限量版高達模型、GUNDAM CAFE YOKOHAMASatellite提供餐飲服務。

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 可動高達

可從不周地方看到 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 可動高達

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GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 當場有高達銷售店

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GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 亦設 Cafe

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 黃浩然

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