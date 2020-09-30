【高達商機】1:1 真．可動高達! GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 鐵定 12 月 19 日開幕

橫濱山下碼頭開幕的“GUNDAM FACTORY YOKOHAMA”，正式宣佈在2020年12月19日起營業，基本入場費 1650 日元，想要登上 GUNDAM-DOCK TOWER 要另付 3300 日元。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

GUNDAM-DOCK TOWER 雖然另外收費JPY3300，但就可以登上５Ｆ／６Ｆ的觀景台，大概離地15米及 18米，剛好是高達的腰及頭頂部位，可同時看到橫濱的景色。實物大高達也會有整點報時演出，在正點及３０分擺出動作，另外亦在檢討在晚間有特別燈光演出等內容。

▲ GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 可動高達

【其他內容】 劈到出血? 跟 N95 同級? KN95 防護口罩減價售 $29/50個【購買詳情見下頁】

▲ GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 可動高達入場詳情

▲ GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 可動高達入場禮品

在旁的 GUNDAM-LAB，會有不同綜合娛樂設施，包括：GUNDAM-LAB ACADEMY，介紹可動高達的構造、ＡＲ設施模擬高達駕駛艙等。其他就有GUNDAM BASE YOKOHAMA Satellite商店發售限量版高達模型、GUNDAM CAFE YOKOHAMASatellite提供餐飲服務。

▲ GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 可動高達

▲ 可從不周地方看到 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 可動高達

【其他內容】【大劈價】盾牌口罩全部 65 折、售$32.5/50片起【購買詳情見下頁】

▲ GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 當場有高達銷售店

【其他內容】 一包齊 6 色! Medicom 彩虹口罩 屈臣氏平售 $9.5包/6個【購買詳情見下頁】

▲ GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 亦設 Cafe

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】