【附購買詳情】Maskology 終推 Level 1/3 成人彩色口罩 售$118/50個起

香港口罩廠 Maskology 表示，成人口罩正式登場。



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一般口罩廠皆先推出成人口罩，但 Maskology 是針對學童推出的品牌，所以先推學童口罩。今次新推出的 175mm 成人口罩可說是壓軸登場。此口罩分為 Level 1 和 Level 3 級數，售價分別為 $118/50 個和 $148/50個。前者的口罩顏色有 4 種選擇，後者一盒有齊 4 色。

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▲ Maskology Level 1/3 成人彩色口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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