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【附購買詳情】Maskology 終推 Level 1/3 成人彩色口罩 售$118/50個起

行內熱話 23:59 2020/09/29

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 香港口罩廠 Maskology 表示，成人口罩正式登場。

  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

一般口罩廠皆先推出成人口罩，但 Maskology 是針對學童推出的品牌，所以先推學童口罩。今次新推出的 175mm 成人口罩可說是壓軸登場。此口罩分為 Level 1 和 Level 3 級數，售價分別為 $118/50 個和 $148/50個。前者的口罩顏色有 4 種選擇，後者一盒有齊 4 色。

其他內容】【大劈價】盾牌口罩全部 65 折、售$32.5/50片起【購買詳情見下頁】   

Maskology Level 1/3 成人彩色口罩

口罩購買連結<<<

其他內容】 劈到出血? 跟 N95 同級? KN95 防護口罩減價售 $29/50個【購買詳情見下頁】 

其他內容】 一包齊 6 色! Medicom 彩虹口罩 屈臣氏平售 $9.5包/6個【購買詳情見下頁】 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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