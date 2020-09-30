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【2020中秋節】 網上直播賞月・月夜跑　商家機構推另類中秋活動抗疫

業界頭條 16:38 2020/09/30

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過中秋節除賞月及賞花燈外，今年機構商家在 Facebook 等平台加推宣傳推廣，包括月夜跑活動、網上直播中秋賞月攻略以及大澳賞花燈等正常及「另類」活動，在新冠肺炎疫情下過不平凡的中秋節。

有組織藉中秋節聯繫跑步運動將報名費用作慈善，民間組織「Run2gather」集合一眾熱愛跑步運動的在職人士，臨近中秋佳節聯同本土卡通品牌 Squly & Friends 推出「月夜跑線上跑活動」。該賽事由 8 月 1 日（香港時間 12:00am）至  9 月 30 日（香港時間 11:59pm），只在指定期內累積跑 21km（跑手可分最多七次完成來完成所需里數，但必須紀錄每次跑步資料）。

中秋節「細枱」訂座率近8成好暢旺？酒家：欠大枱客埋單收入少3成：見下頁】 

地點不限，亦歡迎世界各地跑手參加。

當中參加者可選 5 種報名費（特別版月餅、藍牙耳機、 智能手錶、肌肉按摩槍），報名費用之 10% 將捐給防止虐待兒童會作慈善用途，完賽後眾參賽者可獲夜光完賽紀念獎牌和矽膠環保折疊水杯。

怕被拒絕・被同事以為「刷鞋」 3個中秋送禮招減少尷尬：見下頁】 

中秋節賞花燈環節是不可或缺的一環，大澳的千顆花燈再度重臨。民間組織「大澳非茂里」（Tai O Fei Mao Li）為大澳社區注入正能量，9 月 26 日在 Facebook 發帖文提及，香港開心D x 大澳是非茂里舉辦「大澳水鄉花燈節會2020」每晚晚上 6 時半至晚上 9 時半，大澳吉慶街亮花燈，時間直至 10 月底，未到中秋已能增添佳節色彩。

灣仔太原街燈籠高高掛 玩具店：生意差靠中秋交租「吊命」：見下一頁】 

第一節是教授天文知識

中秋節一起放眼看月球！教授天文教育、由嗇色園主辦的可觀自然教育中心暨天文館，以線上教授中秋賞月攻略。在 9 月 25 日在可觀自然教育中心暨天文館 Facebook 直播「可觀網上觀星樂—中秋賞月攻略」影片共分兩節，第一節是教授天文知識，第二節則使用天文望遠鏡觀看實時天象，有興趣者可網上重溫。

第二節則使用天文望遠鏡觀看實時天象

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Photo：Run2gather.com、大澳非茂里facebook、可觀自然教育中心暨天文館facebook

撰文 : 鍾采餘

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