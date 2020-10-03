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【疫市營商】中環士丹利街人流少一半　長者店主寧休業不願開檔齋傾計

業界頭條 17:57 2020/10/03

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新冠肺炎肆虐，市面人流劇減，遊客和打工仔也會幫光顧的中環士丹利街檔口亦不能幸免，商戶叫苦連天，部分業主索性休業待市況回復才開舖，反正現在不會有生意。

何先生的店舖專營橡膠面具等派對用品，平日也有外國人和打工仔光顧，但受到限聚令影響派對活動紛紛叫停。店舖生意劇減，他苦笑：「生意現在基本上跌近一半，不知能捱到何時。這條街（石板街）高一些的街舖都是做派對玩具生意的，算是這條街的特色吧。我們生意不叫做只靠外地遊客的了，但就算主要做本地客，問題是連本地客需求都無。」

九龍城公和荳品廠結業倒數 早知買舖可免迫遷？見下頁】‵

疫情關係，派對玩具滯銷。

蓮香樓堅守家族傳承 保留茶居風味亦要經營有道見下頁

張婆婆的店俌位於士丹利街的較低地段，專營拉鍊、布線等產品，客源以本地客居多，說：「貨就多數賣給本地成衣師傅，旅客有時都會貪得意，但量就很少。本地師父現在因為市場淡靜，自己都賣不出衣服，自然少幫襯我們。現在生意少了差不多 6 成。有時間你可以行一行這條街，現在很多檔都無生意，老闆都是互相傾計打發時間。這邊有不少舖位是老人家經營的，都索性不開檔以免感染，反正無生意做。」

士丹利街部份檔位索性不開業。

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撰文 : 陳文政

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