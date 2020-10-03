【疫市營商】頭龍商場生意欠佳小商場更差　上水匯商戶﹕減價都無人買惟有等通關

上水除了藥房林立，該區亦有不少商場。當中鄰近上水廣場的「上水匯」為區內最新的小型商場，即使場內有不少連鎖店舖進駐，仍有商戶表示「旺丁不旺財」，即使推出減價優惠，對營業額幫助不大。

人流多但生意未有增長

在商場內售賣手袋的周小姐表示，商場內人流一向較多，但人們到商場大多都是購買日用品或到餐廳用膳，甚少會在商場逗留，更迫遑論消費。她又指，未「封關」前不時會有內地遊客購買手袋，但「封關」後店舖生意大跌 5 成，即使店舖現時推出減價優惠仍難以吸引本地客。周小姐認為，雖然上水匯鄰近區內的大型商場，有助吸引人流，但本地客要買手袋，仍然會光顧大型商場。

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商場推優惠吸客

上水匯在 2014 年開幕，商場 2 樓設有行人天橋連接上水港鐵站及上水廣場，以零售及餐飲為主。商場最近亦推出 Spot VIP 計劃，會員只需憑指定分數可換取禮品。

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▲ 商場5樓至6樓為食肆

▲ 商場推出不同優惠吸引客人

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Photo：上水匯