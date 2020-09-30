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【疫市營商】 PlayStation 5 炒價帶旺電玩零售？ 黃金商場遊戲店：難望小陽春

業界頭條 08:40 2020/09/30

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索尼（Sony）PlayStation 5 靜待出機前之際掀起「炒價」熱潮，位於黃金商場電玩專門店預測首批送來的貨量應該很少，如其他貨未必能以原價收回，或許要炒價買回來。至於能否 PS5 能否為遊戲店帶來「小陽春」？店主估計機會不大，始終遊戲機不同手機「大眾」，需求不會突然爆發。

位於黃金商場的電玩專門店負責人鍾先生表示：「 PS5 的標價是按市場價格而定，相信到時原價只會有一至兩部。至於其他貨未必能以原價收回，或許要炒價買回來，預測首批 Sony 送來的 PS5 貨量應該很少。」

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鍾又指，坊間流傳「炒價」升至 20,000 元屬於離地，PS5 的原本售價為 3,980元，坊間「炒價」應該上調 1,000　元 至 2,000 元，觀望目前經濟環境推論「炒價」上調至 6,000 元應該不太可能。

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撰文 : 鍾采餘

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