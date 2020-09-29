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【老店結業】九龍城公和荳品廠結業 細數多個本地品牌「分家」故事

業界頭條 16:37 2020/09/29

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九龍城老店「公和荳品廠」早前因舖位被發展商收購，決定在 9 月底結業。公和荳品廠在深水埗和九龍城有兩間店舖，分別由兩家人各自營運，這些「分家」故事屢見不鮮，當中不少為人熟悉的本地品牌亦出現「分家」的情況。

譚仔分家 後被日企收購

早年被日本丸龜製麵母公司日本東利多控股（Toridoll Holdings）全面收購的譚仔雲南米線與譚仔三哥米線，也有著一段分家發跡史。雖然「譚仔雲南米線」和「譚仔三哥米線」的餸菜、小食相似，但兩間餐廳卻是由譚家兄弟主理，是兩個不同的品牌。

地產霸權？網購才是致命傷 利東街家庭式喜帖小店：做得幾耐得幾耐見下頁

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九龍城公和荳品廠結業倒數 早知買舖可免迫遷？見下頁

兩間公和命運截然不同

至於即將結業的九龍城「公和荳品廠」，在 1893 年由駱公和創立，最先於廣東道開業，其後因重建在 1958 年遷往深水埗北河街 (即深水埗店)。其後，公和在 1960 年再於九龍城開設分店。90年代，創辦人駱家將公和兩店出售，當中深水埗店由蘇家接手，而九龍城店則由潘家接手，兩店分道揚鑣，營業至今。

兩店曾因持工場牌經營食店，遭食環署票控。當中深水埗店為了轉領食肆牌照，曾為店舖進行大裝修，增設冷氣及消防設施。至於九龍城店卻因恒基地產收購，營業至 9 月底。

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蓮香樓堅守家族傳承 保留茶居風味亦要經營有道見下頁

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Photo：譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、Tripadvisor

撰文 : 廖淑瑩

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