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【疫市營商】憧憬內地客重臨頂硬上　上水餐廳：業主唔加租已偷笑

業界頭條 10:14 2020/09/30

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隨著新冠肺炎疫情爆發，政府限制內地旅客來港。雖然當局早前表示有意推出健康碼恢復兩地人士來往。水貨客經常到訪的上水，有藥房在疫情下無奈結業，而鄰近「水貨街」的食肆直言，業主不會跟你講人情，而且現時沒有加租已經「偷笑」。

內地旅客成收入來源 老闆嘆業主不近人情

有「水貨街」之稱的上水新康街，除了藥房林立，周邊亦有不少食肆。茶餐廳東主林先生表示，政府未封關時，每日大約有 6 成的生意來自內地自由行。但自新冠肺炎疫情爆發加上限聚令影響，餐廳生意大跌至少一半。雖然現時街上人流逐漸回復正常，但餐廳生意額仍未回到去年水平。

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即使有不少店舖結業，業主仍「企硬」不減租

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林先生認為，即使現時生意好，業主未能共渡時艱才是問題。他早前曾經與業主商議減租，但業主不為所動，現在只好「頂硬上」維持經營。

企硬不減租 計劃開關後加租

地產代理陳小姐表示，雖然上水近月有不少店舖結業，而新康街更是重災區，但不少業主仍然「企硬」不減租。她透露，有業主憧憬內地遊客在「開關」後會重回上水購物，未來計劃加租。翻查記錄，新康街 40 號地舖在 5 月以月租為 80,000 港元租出，地舖面積約 2,500 平方呎。至於鄰近的新祥街 28 號地舖在 4 月以月租 180,000 元租出，地舖面積約 1,000 平方呎。

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撰文 : 廖淑瑩

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