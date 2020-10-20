【香港製造】可愛外星人傳意又吸睛　青年創微企為地球人釀好手工啤

▲ The Brew Commons 的週邊產品包括酒杯、杯墊，未來或會推出更多一系列產品。

香港手工啤風氣愈來愈盛行，不少青年都想創業釀出心頭好口味，有新興手工啤公司為品牌設計可愛吉祥物放於酒瓶標籤（酒標），不但吸引到新客戶的注意力又反映到啤酒口味資訊。

The Brew Commons 由 4 名香港青年於 2018 年成立。創辦人之一 Ted Li 說：「我們都各有都有正職，由於太喜歡這個行業，便決定合作以自家品牌做出自己喜歡的味道，決定好啤酒配方後便委托其他酒廠釀製，暫時產量不多，每次大約釀 1,500 公升左右。」

香港手工啤市場飽和 本地廠加推貼地產品「保鮮」拓藍海【見下頁】

▲ The Brew Commons 聯合創辦人 Ted Li (右)。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

The Brew Commons 最吸引人的可數原創吉祥物「 ommo 仔」， Ted 笑言可愛的公仔會令公眾更易接受品牌，而且香港手工啤酒品牌愈來愈多，想在貨架上脫穎而出必須有特點，Ted 坦言對啤酒的新手來說很多時都是酒標先決，酒標愈有心思消費者愈受落。

ommo 仔是一隻八爪魚樣子的外星人，分成黑白兩色，配合 The Brew Commons 的 2 條產品線，白 ommo 仔會出現在啤酒比賽常見的經典配方 「A side」，和黑色則會出現在「B side」的原創口味上，一目瞭然。

▲ The Brew Commons 有 2 條產品線。

灣仔太原街燈籠高高掛 玩具店：生意差靠中秋交租「吊命」【見下頁】

Ted 說：「A side 方面我們有經典的 IPA ，這種配方特別多啤酒花，所以便貼地一些叫『發花癲』，後來新配方用了兩種啤酒花則叫作『圍爐發花癲』，酒標上會見到綠色啤酒花，又會有柚子、橙等等來反映其口味。啤酒釀造主要用水、麥芽、酵母、啤酒花，再加其他材料我們就算在 B side 了。B side 其中一款酒『果然係啤』是黑莓味的，酒標上黑 ommo 仔會坐黑莓飛船吸啤酒花，根據酒標客人大概可以估計到啤酒的味道。」

The Brew Commons 的公司中文名是「為地球人釀好啤酒有限公司」，非常契合 ommo 仔的設計，Ted 指出現時產品會先做易入口的大眾化口味，以 2 款 A side 、3 款 B side 針對初接觸手工啤的消費者。Ted 表示香港人愈來愈懂得飲酒，市場亦愈來愈大，過往客人可能飲「發花癲」時會問「為什麼這麼苦?」，現在慢慢開始懂得欣賞，甚至能講得出配方是 IPA。

怕被拒絕．被同事以為「刷鞋」 3個中秋送禮招減少尷尬【見下頁】

▲ 「圍爐發花癲」酒標除了有 ommo 仔之外還有緣色啤酒花。

The Brew Commons 的產品在專門店、網店、超市有售，Ted 期待隨著市場愈來愈大，品牌能推出愈來愈多的酒款，將精釀啤酒的樂趣帶給大家。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】