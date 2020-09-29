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礦場尋寶設計．24小時營業! DON DON DONKI 驚安之殿堂中環100QRC分店 將於10月15日開張 亦公開將軍澳南和藍灣半島分店開張時間表

業界頭條 13:10 2020/09/29

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DON DON DONKI 驚安之殿堂(激安之殿堂)近日開新店消息不斷，例如會在山頂開新分店(詳情按此瀏覽)， 旺角THE FOREST 期間限定分店(詳情按此瀏覽)。店方又正式公布中環分店、將軍澳南和藍灣半島分店的開張時間。

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店方表示，以「礦場尋寶」為設計概念，「DON DON DONKI 100QRC店」將於 10 月 15 日率先開幕。新店設有兩層，合共 12,015 平方呎的銷售面積，是品牌於香港的第一間地舖分店。此分店選址於極為便利的皇后大道，將全天候24 小時營業，勢必成為鄰近繁華金融區域的最新購物熱點。

DON DON DONKI 100QRC店

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為滿足於附近上班的顧客的需求，著名的 DONKI 便當將推出多款新店獨家的原創菜單，一系列的高級商品亦將以實惠價格於 100QRC 店亮相。 DON DON DONKI 100QRC 店詳情如下:

「DON DON DONKI 100QRC店」詳情

營業時間:24小時
地址:中環皇后大道中100號100QRC LG樓層及地庫
開幕日期:2020年10月15日（星期四）上午10時
銷售樓層面積:12,015平方呎
商品種類:零食﹑乾貨及飲品、美容、生活百貨、熟食、夀司及刺身、肉類、水果及蔬菜等商品

DON DON DONKI 100QRC店地址

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除DON DON DONKI 100QRC店 外，位於將軍澳的澳南海岸分店，以及位於小西灣的藍灣半島分店，亦將相繼於今年 11 月和下年 2 月開幕，相信住附近的朋友會十分興奮啦!

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 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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