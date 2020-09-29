【一盒齊5款】Good Mask 新推超正萬聖節版圖案口罩 Level 3獨立包裝售 $72/盒

香港口罩廠 Good Mask 表示，將新推萬聖節版口罩。



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今次特別版的萬聖節版口罩分別有成人和中童尺寸，一共有 5 款萬聖節口罩，而且買一盒已齊 5 款。售價方面，30 片獨立包裝為 $108/盒，廠方會推出買 2 送 1 優惠，平均價售 : $72/盒。

廠方未決定今次開賣口罩時間，預計在 10 初。

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廠方產品網址

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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