【疫市策略】抽玩具扭蛋 ! 送你香港製造Level 2彩虹口罩?

雖然現時口罩不像疫情初期般「值錢」，但也是推廣產品的好策略。利佳扭蛋玩具就推出抽玩具扭蛋，送口罩活動。



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在活動期間，只要買家在扭蛋後，在蛋中發現有口罩得獎紙條，即可獲得一盒香港製造的 OASIS x 利佳玩具別注色系外科口罩。口罩一盒有 10 個，而且是獨立包裝。

▲ 抽玩具扭蛋有機會獲得口罩

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買家憑紙條可以到以下地點換領：

1）荃灣南豐中心新之城2樓大堂門市 (1pm-9pm)

2）九龍灣Mega box 9樓4號舖門市 (1pm-9pm)

3）火炭Office (坳背灣街38-40號華衛工貿中心1716室, 營業時間: 星期一至五, 10am - 1:00pm,2-6pm)

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▲ 有機會獲得口罩的得獎字條

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▲ OASIS x 利佳玩具別注色系外科口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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