  • 26°C
香港時間 : 20201001日 (四) 05:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市策略】抽玩具扭蛋 ! 送你香港製造Level 2彩虹口罩?

商管策略 09:15 2020/09/29

分享：

雖然現時口罩不像疫情初期般「值錢」，但也是推廣產品的好策略。利佳扭蛋玩具就推出抽玩具扭蛋，送口罩活動。

  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

在活動期間，只要買家在扭蛋後，在蛋中發現有口罩得獎紙條，即可獲得一盒香港製造的 OASIS x 利佳玩具別注色系外科口罩。口罩一盒有 10 個，而且是獨立包裝。

抽玩具扭蛋有機會獲得口罩

 其他內容】【大劈價】盾牌口罩全部 65 折、售$32.5/50片起【購買詳情見下頁】   

買家憑紙條可以到以下地點換領：

1）荃灣南豐中心新之城2樓大堂門市 (1pm-9pm)

2）九龍灣Mega box 9樓4號舖門市 (1pm-9pm)

3）火炭Office (坳背灣街38-40號華衛工貿中心1716室, 營業時間: 星期一至五, 10am - 1:00pm,2-6pm)

其他內容】 一包齊 6 色! Medicom 彩虹口罩 屈臣氏平售 $9.5包/6個【購買詳情見下頁】 

有機會獲得口罩的得獎字條

 其他內容】 劈到出血? 跟 N95 同級? KN95 防護口罩減價售 $29/50個【購買詳情見下頁】 

OASIS x 利佳玩具別注色系外科口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【破$20大關】港店三層防疫口罩 賣$19/50個
2020/09/28
【破$20大關】港店三層防疫口罩 賣$19/50個
【大劈價】盾牌再在旺區開新舖! 口罩全部 65 折、售$32.5/50片起
2020/09/28
【大劈價】盾牌再在旺區開新舖! 口罩全部 65 折、售$32.5/50片起
香港製造日本城 Smile 365 升級 Level 3 ! 平均售$55/30個 仲送納米樂洗衣液
2020/09/29
香港製造日本城 Smile 365 升級 Level 3 ! 平均售$55/30個 仲送納米樂洗衣液
著數優惠 玩具 口罩 香港

上一篇文章

【管理Tips】當面批評・潑你冷水 遇上「乞人憎」老闆3招輕鬆應對

下一篇文章

【體貼待客】紅綠兩色「店員招呼手帶」任你揀! 入店購物再不怕店員煩住你
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹