香港製造日本城 Smile 365 升級 Level 3 ! 平均售$55/30個 仲送納米樂洗衣液

日本城自家推出的 Smile365 口罩有好消息，口罩已升級至 Level 3 水平。

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日本城表示，Smile365 口罩己通過測試，證實可達 ASTM Level 3 水平。售價為一盒 $59/30片，兩盒售 $110。

現時購買 Smile365 口罩，一盒更同時加送 Dettol 滴露消毒液 60m ，買兩盒送納米樂洗衣液 450g 。Smile 365 口罩在全線香港日本城/生活提案/多來買門店及網店JHCeshop現貨發售。

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Smile 365 口罩規格

-ASTM Level 3

-測試平均值: BFE達 99.6% ; PFE達99.2%]

-使用99%過濾材質; 通過BFE、PFE測試≥ 99%

-5片獨立包裝設計 共6包方便衛生

-成人尺寸約17.5x9.5cm

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▲ 日本城 Smile 365 升級 Level 3 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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