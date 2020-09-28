【大劈價】盾牌再在旺區開新舖! 口罩全部 65 折、售$32.5/50片起

盾牌繼在銅鑼灣開新店後，今次再在旺角開新分店，而且更提供開張高達 6.5 折特價。

【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

▲ 盾牌口罩專門店

新張期內，盾牌多款口罩皆有特價，每日的新張折扣是不同的。以康加 Heal+h 口罩 Level 1 口罩為例，其原價 $50/50片，最高 6.5 折即是 $32.5/50片。

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開張折扣如下:

9月29日星期二:6.5折 （-35%）

9月30日星期三7折 （-30%）

10月1日星期四7.5折 （-25%）

10月2日星期五8折 （-20%）

10月3日星期六8.5折 （-15%）

10月4日星期日9折 （-10%）

#每人限購5盒折扣口罩/每日特價口罩數量有限，售完即止/其他「非外科平面口罩」產品正價發售

▲ 盾牌口罩

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盾牌各款口罩最新價格：(未折)

-P-Class專業版ASTM Level 2 散裝

- 兒童145x90mm

- 幼童120x80mm

$90/盒/50片 散裝 藍色

-P-Class 專業版ASTM Level 2獨立包裝

- M40成人175x90mm

- M43兒童145x90mm

- M46幼童120x80mm

$120/盒/50片藍色

-Comfort舒適口罩,ASTM Level 3

M18 成人175x95mm

$150/盒/50片 獨立包裝 藍色

-NOBLE貴族系列口罩 $160/盒

M8 成人175x95mm

$160/盒/50片 獨立包裝 藍色

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其他品牌口罩價格

-美舒健Masking 口罩 藍色 Level 3 M84 成人175x90mm

$100/盒/50片獨立包裝 藍色

-Toukai東海 Level 3 M20

兒童口罩 145x90mm （綠色）

5-12 歲兒童專用

價格： $80/盒/50片 散裝

-Toukai東海 Level 3 M

成人口罩 175x95mm （藍色）

價格： $100/盒/50片 獨立包裝

-Toukai東海 Level 3 M

兒童口罩 145x90mm （藍色）

5-12 歲兒童專用

價格： $100/盒/50片 獨立包裝

-Toukai東海 Level 3 M

幼童口罩120x80mm （藍色）

0-5歲幼童專用

價格： $100/盒 /50片 獨立包裝

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 1

成人175x95mm

$50/盒/50片 散裝 藍色

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 2

成人175x95mm

$60/盒/50片 散裝 藍色

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 3

成人175x95mm

$70/盒/50片 散裝 藍色

地址:旺角豉油街20號總統商場地下4號舖 營業時間：每天11:30-19:30

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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