創業奇情之「會員系統」

收銀員問：「你是不是會員？需要儲分嗎？」Chester 輕聲回答說不用了，在傍的女伴卻搶著回應：「我要！」隨即舉起手機給收銀員。嘟一聲，手機自動加入了數千積分，她同時查詢今期可換領的餐券。「我較早前儲分成為尊貴會員了！」女伴興奮的說。Chester 手心冒汗，欲言又止。

「登記做會員即送軟雪糕！」Chester 在火車站出口叫得聲嘶力竭，當年他邀請讀電腦科的弟弟 Charlie 一起創業，兩人設計了一套餐飲積分系統，以餐廳收據為儲分計算，換領其他加盟餐廳的優惠。整個推廣計劃先在某工業區試行，反應理想，更帶旺當區餐廳晚市的生意。

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兩兄弟的 Startup 不斷澎漲，半年間加盟的餐廳由數間增加至 80 多間，公司招聘了 10 多位同事，氣勢如虹。「餐廳一般提供 8 折優惠不算吸引，我們的利潤也有限。」業務員 A 建議跟餐廳商議更大折扣優惠。「我們提供更多推廣方案達到多贏局面。」業務員 B 支持爭取更多生意商機，從而增加佣金收入。Chester 和 Charlie 兩兄擬建立一套更完善的電腦系統。

「怎可能食車仔麵的收據也能換取我們高級法國餐廳的 8 折優惠？」擁有 3 間高級餐廳的蔡老闆不滿意，並要求 Chester 推出會員制度，防止把檔次較低的會員帶到他的高級餐廳去。Charlie 在系統把十數萬位會員分為 9 個檔次，再按餐廳的價格配對相關的互換優惠。諷刺的是，Chester 發現自己竟然是最低檔次的一群，而公司一班業務員卻落在最高檔次的群組。

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「蔡老闆願意提供四折優惠，條件是我們必須推出現金券。」業務員 A 和 B 努力游說 Chester 先墊支購買現金券，以換取更高的折扣優惠，眾業務員承諾可包底及於短時間內賣出過萬張；Chester 認為可行並着 Charlie 在系統上針對最高檔的客戶作銷售。他當日壓上了和女友聯名的房子，換取近 800 萬元港幣作為購買餐廳現金券的本錢。

那天晚上，Chester 和女友首次享受蔡老闆高級餐廳的燭光晚餐，更在同事鼓勵下開了名貴的紅酒並向女友求婚。酒過三巡，蔡老闆大贊 Chester 有勇有謀，笑說自己當年創業也是富貴險中求。「到底甚麼回事？我們按樓了嗎？」女友當晚哭喪著臉問道，Chester 無奈如實的告知，保證婚後將會有上等人的生活；他更打開電腦指着最高評級的會員專區。

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人算不如天算，兩兄弟的如意算盤未能打響，大部分同事相繼離職；不到 1 年，公司因周轉不靈而倒閉了，Chester 欠下一屁股的債，女友亦離開了。他埋怨出身低下階層的女友無情無義，發誓以後找女友必須找個有錢人。Chester 為了還債，把整個系統賣了給蔡老闆的連鎖餐廳集團，而他最後也做了一件事，就是把最尊貴的女會員資料記錄下來，開始尋覓及結交新女友。

近日 Chester 好幾次埋怨 Charlie 並指他設計的尊貴會員系統有誤。「每位尊貴女會員都係金玉其外的。」Charlie 指會員系統沒有出錯，但會員行為就未能糾正。

「從來付錢的都是男人，儲分換禮物的都是女人。」Charlie 說出了重點並着 Chester 不要再想娶個有錢人了，還是努力做好自己吧。

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