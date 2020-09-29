【疫市營商】疫情・移民村屋買賣活躍　港青創業善用社交網絡增商機

新冠肺炎疫情無阻樓市交投回升，有香港青年在 11 年前投身元朗村屋買賣，憑藉行業特殊性生意愈做愈好。

「時代地產」創辦人林子添 (Tim) 在 2003 年投身物業代理行業，至 2009 年有感大公司自由度有限決定創業，機緣巧合下接觸村屋買賣，他笑言：「我也是那個時候才知道村屋賣買租賃有這麼多知識。」

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▲ 時代地產創辦人林子添 (Tim)。

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林子添指從事這行後也接觸不少對村屋有誤解的人：「其實村屋不是只有明星買來避狗仔隊的，香港大西北沒牛屎，不會收不到電話訊號，有煤供應氣毋須用石油氣罐。以上通通都是偏見。」他又稱，有些客人甚至會覺得元朗治安差，常常有劫案、很多滋事份子等等杞人憂天想法，事實上不少銀行願意為元朗村屋做 8 成半按揭。

新冠肺炎疫情反覆改善，元朗、錦田、八鄉、天水圍等地村屋買賣近期交投尤其熱烈，最大的因素是便宜，港幣 380 萬元可買到 700 呎中層連露台單位，500 萬能買到頂樓單位連天台。新村屋都做到全座複式，中層與地下打通抑或中層與頂層打通也有，適合大家庭。村屋車位月費僅需 500 元左右，公共交通也方便，整體升值潛力很大。

林子添表示，會用社交網絡加強資訊流通，近半年開始拍短片再放上 YouTube 等平台分享，講解丁屋與村屋的分別等等。

▲ 香港的村屋可以裝修得非常精美。

林子添坦言近年社會動蕩，不少村屋業主決定移民，所以優質樓盤增加，亦有不少人在市區賺到錢後便決定在元朗買村屋，畢竟生活上不少摩擦都來自於居住環境狹窄，住得大些對家庭關係都有益處。

他指出過往一天大約會收到一個看樓電話，現在一天能收到 5 個，又說：「賣到樓是其次，我真的很希望可以分享多此村屋資訊，讓多些人可以用較低的價錢買到安樂窩。其實住屋是尊嚴，為大嗱嗱俾百萬甚至上千萬元還要住得這麼喘不過氣？很多香港人都沒有住屋的基本尊嚴，很可憐，我想做一些事改變它。」

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▲ 複式單位適合大家庭居住。

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新冠肺炎疫情下不少中小企開始發展網上業務，甚至有地產代理推出網上睇樓，但林子添認為，互聯網最大好處是增加知名度，讓更多人了解村屋市場，他說：「經過這半年拍片，的確讓客戶更清楚了解村屋，因但村屋買賣透明度低，一般人無法在網上查到村屋成交價，想看樓的話又肯定要經紀開車接送，普通人是無法跟座標自己找到。」現時「時代地產」約有 10 名偏員，每個員工都有車牌，便是因為這是工作上必備的。又因為資訊上有優勢，所以我們這一行和客人在商談上會較有優勢，做生意會更有利。

▲ 村屋的佔地每每都非常大，不是市區可以比得上。

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