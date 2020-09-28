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【體貼待客】紅綠兩色「店員招呼手帶」任你揀! 入店購物再不怕店員煩住你

商管策略 18:40 2020/09/28

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到店舖購物，很多人都不喜歡遇上熱情的店員。然而對店員來說，招呼客人是他們的責任，所以很多時都陷入兩難的情況。不過，近日日本有店舖就想出一種新的方法，讓客人自己選擇需不需要店員招呼，讓雙方都更爲舒適！ 
    
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有日本網民分享，指有店舖在門前放了一個透明箱，當中放了兩種顔色的紙手帶供客人取用。綠色手帶代表客人並不需要店員招呼，而是想自己一個人逛店。相反，紅色手帶則代表客人想要得到店員招呼。這樣，店員就會根據顧客選擇的手帶作出相應的行動。

不少網民都認爲這種購物新方式很不錯，因爲終於不用直面熱情的店員。同時，店員亦能更專注地應對需要諮詢服務的客人。如果香港的店舖亦推出類似的「選擇」服務，大家又覺得如何呢？

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撰文 : 梁綺文

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