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上海「早餐自提櫃」網購新潮流 手機 App 下單上班族沿途可取餐

數碼轉型 18:30 2020/09/28

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近年不少人網購會選擇在智能櫃取件，比留在家中收件或速遞公司門市拿走包裹更為便捷。不過去到網購市場發達的中國，智能櫃並非用作普通取件如此單一，最近在上海就出現了「早餐自提櫃」的網購新潮流。 
    
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「早餐自提櫃」到底是怎樣使用呢？「早餐自提櫃」其實都是智能櫃的一種，但就是為取早餐而設。只要用家在外賣平台手機 app 中下單購買早餐，那麼食店就會製作美食，然後讓外賣員送遞至指定智能櫃，之後用家就可憑取餐 barcode，去到智能櫃掃碼拿取食物。值得一提的是「早餐自提櫃」主要設置在上班族必經路線，方便他們沿途出門工作時可以取餐享用。而且它更有保溫功能，確保取餐時都是熱騰騰，使用家能有熱食享用。經內媒實測後發現，在手機 app 下單後，只需 2 分鐘左右的時間，就收到取餐 barcode 及食物製作完成的電話通知的。

內媒報道也提，不論上海市民、自提櫃早餐店、外賣員、外賣平台等都不同 party 都對「早餐自提櫃」評價正面。有上海市民表示在沿途出門工作時可以於「早餐自提櫃」取餐享用，感覺上更為方便快捷；自提櫃早餐店負責人稱「早餐自提櫃」帶動餐飲生意額，早晨時段可做到 700 至 800 宗生意，生意額多達 9,000 人民幣（約 HK$10,360）。

至於外賣員認為，有了「早餐自提櫃」後，可減少因為錯誤取餐送餐而引致的問題，讓運送外賣來得更有效率，可多送逾 10 個訂單，多勞多得；外賣平台方面就指出，使用「早餐自提櫃」可更有效地透過數據、演算法安排外賣員的取餐時間，而外賣員也能即時得知食物出餐時間，從而依時到達取餐送遞。

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撰文 : 蘇家華

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