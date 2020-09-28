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【破$20大關】港店三層防疫口罩 賣$19/50個

行內熱話 17:40 2020/09/28

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近日市售口罩售價不斷減，深水埗電子特賣城正發售的三層防疫口罩，更是以「口罩崩盤價」開賣。
    
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方指，兩款新哈品牌的釒三層外科防疫口罩剛到貨，一盒 50 個，售 $19 盒。不過店方沒有提及其防護級數，建議買家購買前應向店方查詢其防疫功效，避免購入不適合自己使用的口罩。口罩為中國製造。

 地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

 其他內容】 一包齊 6 色! Medicom 彩虹口罩 屈臣氏平售 $9.5包/6個【購買詳情見下頁】 

 其他內容】 日本白元快適口罩永安有得賣! 30 個盒裝超抵價 $67.5 【購買詳情見下頁】 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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