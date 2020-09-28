【香港虛銀】點止高息存款咁簡單？虛擬銀行將推中小微企電貿融資業務

傳統銀行業猶如「大笨象」，轉身慢，虛擬銀行崛起正改變這種現象，但在香港虛銀業務暫時以私人存款為主。螞蟻集團旗下的螞蟻銀行（香港）9 月 28 日宣布正式開業，為市民提供銀行服務，並預告會拓展中小企業務，真正做到「普惠金融」。

螞蟻銀行表示，正研究希望第一階段以阿理巴巴經濟體內電子商貿為中小企用戶試點，積極研發數碼化貿易融資在內的服務，下一步期望擴展至本港其他中小企。

香港FinTech：11 家銀行支援銀通無卡提款【見下頁】

螞蟻銀行（香港）將提供服務則包括本地轉帳及「存款寶」活期儲蓄存款等服務，其中「存款寶」活期儲蓄存款高達 2.5 厘，存款要求為港幣 2 萬元以下；持香港永久身份證為合資格申請者，可在銀行流動應用程式（app）開戶。此外，螞蟻銀行短期內跟本地電子錢包 AlipayHK 合作， 直接透過後者在螞蟻銀行小程式遙距開戶。

螞蟻銀行（香港）正研究各方案，希望第一階段以阿理巴巴經濟體內電商為中小企用戶試點，積極研發包括數字化貿易融資在內的服務，下一步期望擴展至本港其他中小企。

疫情改變旅遊業格局？商務出差消失 本地遊・虛擬旅遊興起：【 見下頁】

根據香港金融管理局在 2019 年上半年向 8 間虛擬銀行發出銀行牌照，本港註冊的虛擬銀行合共 8 間（截至2020年8月31日）：

本港8間虛擬銀行 合資公司/投資者背景 中小企服務？ 1)天星銀行有限公司 官網連結 小米集團及尚乘集團 暫未更新 2)螞蟻銀行(香港)有限公司 官網連結 螞蟻金服 計劃中 3)富融銀行有限公司 金管局已批准但尚未開業 騰訊、工商亞洲、港交所、高領資本及新世界執行副主席鄭志剛 暫未更新 4)LIVI BANK LIMITED 官網連結 中銀香港、京東數科、怡和集團 計劃中 5)MOX BANK LIMITED 官網連結 渣打香港、電訊盈科、香港電訊 暫未更新 6)平安壹賬通銀行(香港)有限公司 官網連結 中國平安 有 7)匯立銀行有限公司 官網連結 世界銀行成員IFC、長江和記實業有限公司Tom集團及紅杉資本 暫未更新 8)眾安銀行有限公司 官網連結 眾安在綫 有

虛擬銀行促進普惠金融 中小企市民齊受惠 【見下頁】

眾安銀行今年 3 月開業，正值處於新冠肺炎疫情的高峰期。財經事務及庫務局局長許正宇今年 4 月回應議員提問中，指香港金融管理局截至 2020 年 4 月 24 日為止，已有 1 家虛擬銀行已正式開業，為市民大眾提供遙距開戶和網上貸款等創新金融服務，另外 3 間虛擬銀行正透過金管局的金融科技監管沙盒試行業務，期間只向少數特定客戶提供服務，以便收集意見作優化產品和服務流程之用，為稍後正式推出服務作好準備。

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