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【劈到出血?】跟 N95 同級? KN95 防護口罩減價售 $35/50個

行內熱話 17:04 2020/10/26

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近來口罩售價減價停不了，尤其是中國製造的口罩。深水埗電子特賣城正發售多款 KN95 防護口罩。
    
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

KN95 是中國製口罩的標準，意指可過濾粒徑 0.3 微米非油性的懸浮粒子達 >=95%， 相當於 N95 水平，屬最高防護標準。但注意國內生產的 KN95 口罩質素參差，不少報道指，有部分口罩的過濾能力只有原來的 30%。

【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

平價 KN95 防護口罩

【附購買連結】台灣製造! Medicom Safe Mask Premier 口罩 現貨售$100/50個

今次店方發售的 KN95 口罩聲稱達 KN95 標準，一盒 50 個售 $35，比一般平面口罩更平。建議買家小心考慮自己的需要，才好購買，避免購得沒有作用的口罩。

 地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

 地上最強平面口罩? 超強立體造型! SAVEWO PremiumMask 即將推出

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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