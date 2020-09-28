【劈到出血?】跟 N95 同級? KN95 防護口罩減價售 $29/50個

近來口罩售價減價停不了，尤其是中國製造的口罩。深水埗電子特賣城正發售多款 KN95 防護口罩。



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KN95 是中國製口罩的標準，意指可過濾粒徑 0.3 微米非油性的懸浮粒子達 >=95%， 相當於 N95 水平，屬最高防護標準。但注意國內生產的 KN95 口罩質素參差，不少報道指，有部分口罩的過濾能力只有原來的 30%。

今次店方發售的 KN95 口罩有 3 款，分別為 A&F、香感和 DingZhen 品牌，全聲稱達 KN95 標準，一盒 50 個售 $29，比一般平面口罩更平。建議買家小心考慮自己的需要，才好購買，避免購得沒有作用的口罩。

地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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