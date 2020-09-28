【疫市營商】中秋節「細枱」訂座率近8成好暢旺？酒家：欠大枱客埋單收入少3成

中秋節一家團圓正常不過，但新冠肺炎疫情下這也變成「禁忌」：持續晚市堂食限聚令仍然維持 4 人一枱。有酒家表示，臨近中秋「細枱」訂座率接近 8 成，但大家庭酒席訂枱則差，故著力推出 4 人套餐優惠吸客。

太湖海鮮城負責人何竟成（Kinson）指，現時飲食業深受新冠肺炎疫情打擊，「在痛苦中掙扎」，市民消費意慾低，沒有較以往「豪爽」。中秋節只在正日（10 月 1 日）及翌日（10 月 2 日）兩天接近 8 成定單，隨後周末日子定單也維持到，故加推折扣優惠推廣，如消費滿港幣 300 元即減 100 元吸客。

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▲ （右）太湖海鮮城負責人何竟成

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何竟成又稱，「以往我們每張大枱消費近 4,000 至 5,000 元，沒有大枱收入少近 3 成，可想而知對酒樓食肆經營有多危險。」即使客人意願意分兩枱甚至 ３ 枱，但餐廳也未必安排得到。

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