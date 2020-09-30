【疫市營商】日圓升・War Game場停開雙重打擊　軍事用品模型舖生意跌3成陷苦戰

新冠肺炎疫情影響廣泛，當然也包括冷門行業， 室內野戰場地（war game）因限聚令暫停，周邊零售行業想不到也受牽連。有本地模型店表示，日圓上升令經營成本上漲，產品加價後進一步打擊客人消費意欲，營運百上加斤。

鄰近好景商業中心的旺角仁安大廈商場，是野戰用品和軍事模型佔集中地，經營軍事精品及服裝店的麥先生說：「現時人流比之前最少跌一半，由於 war game 場停開，舊玩家不更新裝備又無法帶新人玩，圈子在新冠肺炎疫情下停止流動，裝備沒有需求自然難以帶動消費。」

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麥先生又指，遊客驟降同樣打擊客源，由於香港稅率低，同牌子的價格通常較遊客在當地買便宜，旅客會更傾向來港買心頭好，可惜現時做不到他們生意。

經營模型精品店的 Edmond 指，仁安大廈人流集中，所以在經營上影響不算大，生意約跌兩三成。她說：「和人流相比，日圓升值影響會更大，早排匯率是六字尾，現在是七字頭，原本售賣 540 港元的模型升至約 580 元，直接打擊到客人購買欲，而我們為了保持品質又只會在日本入貨，所以也無辦法。」

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▲ 日圓匯率升，影響模型店營運。

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