新冠肺炎疫情近大半年反反覆覆，市民被逼家居抗疫減少外出，以為「宅在家」經濟會好？也不一定。今年被曾有《動森》遊戲一度熱賣，惜熱潮過後遊戲店紛紛無以為繼；零售重鎮之一旺角好景商場有近半店舖落閘，不復去年人頭湧湧。

旺角好景商業中心「營商環境」分兩類：商業大廈的「樓上舖」以及地面至 ３ 樓的商場舖。在好景一樓專賣電子周邊產品的林太坦言，商場人流較去年少近 7 成，新冠肺炎疫情近日雖反覆向好，惟人流未能回復正常。她說：「今天開舖都至今 3 小時仍未發市，疫情前根本不會發生，商場有不少較入的舖位都走了。」

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▲ 好景商場人流不復以前。

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經營遊戲店的 Angel 同樣指好景人流少 7 成，接近訪問時開店近 3 小時一樣未有生意，說：「之前一日能賣到 3 至 4 部遊戲主機，依家一整天 1 部都賣不出。3 、4 月時《動物森友會》帶旺了商場，但時間不持久，熱潮過後遊戲機價格慢慢下降了，現在部部機做特價也沒好賣了。賣遊戲利潤又低，一隻才能賺 20 元左右，好難做。」

▲ 商場大量吉舖。

Angel 又指，近期索尼 PlayStation 5 推出的消息令不少玩家儲錢等買新機，結果令現有機款銷情更差。好景商場部分遊戲舖更索性將舖位搬去信和，起碼那邊人流有保證，總好過守株待兔。

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