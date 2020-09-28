【食安措施】食物商網上報貨促進效率　食安中心推奶類及冰凍甜點入口網上服務

食物環境衞生署食物安全中心今日（9 月 28 日）推奶類及冰凍甜點進口網上服務 ，食物商透過「食物貿易商入門網站」申請進口准許和報告食物批次抵港。

食物安全中心最新設計的進口准許書，清楚列出所有獲准產品的資料及進口准許條件，亦簡化申請手續，若一項產品基本容器已獲准許，進口商毋須再為同款產品的半打裝或孖裝再申請進口准許。此外，將所有新及續發的進口准許有效期統一為 12 個月（過往最初兩年定為 6 個月，後續期可延伸至 12 個月）。

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在網上報貨提升效率，奶類及冰凍甜點商可在「食物貿易商入門網站」網站開戶報告食物批次抵港，而食物安全中心會接納報告後，就貨物檢測及放行等事宜與進口商聯絡，並經該網站發放行書。因此，食物商可透過「食物貿易商入門網站」查詢電子衛生證明書及記錄食物抵港資料。

申報食物批次抵港資料需知：

申請者先在「食物貿易商入門網站」申報「記錄食物批次抵港資料」功能再選取食物類別，並從進口准許列表中選擇與該批次相關的准許建立報告。

完成報告兩種方法：

（1）報告的空白欄位輸入資料；

（2）《Excel》工作表匯入每份報告只限申報一個進許內食品（每個報告只限申報一個進口准許內的食品）

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▲ 食物安全中心使用Excel 完成報告的範例。

申請者要注意，若一個食物批次涉及兩個進口准許，你必須透過選取適用的進口准許分別提交兩個抵港報告。申請者可從同一個《Excel》檔案匯入資料至該兩個報告中，因「食物貿易商入門網站」能按所選的進口准許識別有關食品的資料。

此外，切忌《Excel》檔內新增多於一個工作表，系統只會匯入第一個工作表的資料。如經海運進口的食物批次抵港，奶類、奶類飲品或忌廉可在 14 個工作天內獲得放行，而冰凍甜點則可在21個工作天內獲得放行。

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