  • 26°C
香港時間 : 2020928日 (一) 05:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

盾牌推新 NOBLE Level 3 口罩 「貴」氣登場

行內熱話 04:06 2020/09/28

分享：

盾牌表示，正發售最高品質貴族 NOBLE 系列口罩。
    
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

盾牌 NOBLE Level 3 口罩

盾牌指新口罩有多項特點：

- 戴上面部感覺特別舒適
- 廠方實驗試戴3日，熔噴布剩餘靜電仍然非常強勁
- 特別扁耳繩材料，鬆緊適度，不會弄痛耳朵
- 雙鐵線鼻樑條，最佳防止鼻樑空隙漏氣設計
- 耳繩焊口罩面，避免摩擦面部皮膚，減少口罩兩側漏氣機會
- ASTM Level 3 標準

售價:$160/50個 

 其他內容】 一包齊 6 色! Medicom 彩虹口罩 屈臣氏平售 $9.5包/6個【購買詳情見下頁】 

盾牌 NOBLE Level 3 口罩

 口罩購買連結<<<

 其他內容】 日本白元快適口罩永安有得賣! 30 個盒裝超抵價 $67.5 【購買詳情見下頁】 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

三款 Sanrio 可愛圖案成人口罩 Sanrio Gift Gate 售 $99.9/30個
2020/09/27
三款 Sanrio 可愛圖案成人口罩 Sanrio Gift Gate 售 $99.9/30個
【附購買連結】冰雪奇緣款漸變色 Level 2口罩 售$120/50個
2020/09/27
【附購買連結】冰雪奇緣款漸變色 Level 2口罩 售$120/50個
【一盒齊 7 色】TL Mask Level 3 彩虹獨立包裝口罩售 $83盒
2020/09/27
【一盒齊 7 色】TL Mask Level 3 彩虹獨立包裝口罩售 $83盒
網上購物 著數優惠 口罩

下一篇文章

SOSo Mask 七色伴月口罩套裝 現貨門市發售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹