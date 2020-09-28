盾牌推新 NOBLE Level 3 口罩 「貴」氣登場

盾牌表示，正發售最高品質貴族 NOBLE 系列口罩。



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▲ 盾牌 NOBLE Level 3 口罩

盾牌指新口罩有多項特點：

- 戴上面部感覺特別舒適

- 廠方實驗試戴3日，熔噴布剩餘靜電仍然非常強勁

- 特別扁耳繩材料，鬆緊適度，不會弄痛耳朵

- 雙鐵線鼻樑條，最佳防止鼻樑空隙漏氣設計

- 耳繩焊口罩面，避免摩擦面部皮膚，減少口罩兩側漏氣機會

- ASTM Level 3 標準

售價:$160/50個

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▲ 盾牌 NOBLE Level 3 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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