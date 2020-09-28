【提高勞動力】日本政府資助每對新人最多 60 萬 為解決人口老化問題

日本現今社會的生育率極低，人口老化問題持續，導致幼年人口與老年人的人口比例逐漸失衡，影響日後國家的經濟生產力。早前，日本政府推出過不少鼓勵年輕人結婚產子的福利，但未見成效。有見及此，日本政府有意更新現有的「新婚新生活支援項目」，包括：放寬申請限制、上調支援金額等，希望可用金錢「利誘」國民結婚生育，解決「少子化」的問題。



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據日本媒體報導，日本內閣府早前決定改良現有的「新婚新生活支援項目」，包括：放寬申請限制及調高支援金額上限，希望可以藉此機會鼓勵國民結婚生育，以解決社會「少子化」的問題。

「新婚新生活支援項目」原本會向收入不高於指定標準的家庭提供房租、置業及搬屋等項目之一半費用之津貼，上限最多為 30 萬日圓（約 2.2 萬港元），而現時內閣府計劃將支援項目「加碼」，「新婚新生活支援項目」改良範疇大概如下：

1.申請人年齡由現時的 34 歲或以下上調至 39 歲或以下；

2.家庭年收入限制由原本的 480 萬日圓（約 35.5 萬港元）上調到 540 萬日圓（約 40 萬港幣）；

3.資助金額將由現時的 30 萬日圓（約 2.2 萬港元）加碼至 60 萬日圓（約 4.4 萬港元）

日本社會一直以來都面臨人口老化以及少子化的問題，據《共同社》得出的官方數字，日本 65 歲或以上的人口超過 3,600 萬，佔總社會人口 28.7%，比例創歷年新高。不過，在 2019 年日本的出生人口僅有 86.5 萬人，數字持續低迷。同時報導亦指，政府曾訪問過 25 至 34 歲未婚男女，發現當中有 29.1% 及 17.8% 的受訪男女表示單身的原因是因為沒有足夠資金結婚。因此，是次日本政府上調「新婚新生活支援項目」資助金額，是希望可以透過金錢支援以解決少子化的問題。

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