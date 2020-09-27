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【一盒齊 7 色】TL Mask Level 3 彩虹獨立包裝口罩售 $83盒

行內熱話 15:07 2020/09/27

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福港中西大藥行表示，正以特價發售  TL Mask 口罩。
    
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

TL Mask 口罩提供櫻花粉、橘子橙、蛋花黃、清新綠、天尉藍、薰衣紫、湖水藍 7 種顏色，原價 $115/30個，現售 $83。單色則售 $78。

TL Mask 口罩

 
其他內容】 日本白元快適口罩永安有得賣! 30 個盒裝超抵價 $67.5 【購買詳情見下頁】 

TL Mask Level 3 口罩規格

1.細菌過濾效率 (BFE)高達99%以上 
2.粒子過濾效率(PFE)高達99%以上 
3.通過合成血液滲透阻力測試 
4.通過壓力差測試 
5.通過可燃性測試  
6.成人口罩 17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm) 
7.每盒30個 (獨立包裝）

 口罩購買連結<<<

【其他內容】 3E>99% ! 日本 Ease Mask 超特價 60 個裝只售 $95 【購買詳情見下頁】

【其他內容】再度劈價! 韓製 Bye Corona KF94 四層高防護成人口罩 卓悅賣 $5.9/片購買詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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