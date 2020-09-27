【一盒齊 7 色】TL Mask Level 3 彩虹獨立包裝口罩售 $83盒

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MaskX 粉彩中童口罩 新推買二送二優惠
福港中西大藥行表示，正以特價發售 TL Mask 口罩。
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TL Mask 口罩提供櫻花粉、橘子橙、蛋花黃、清新綠、天尉藍、薰衣紫、湖水藍 7 種顏色，原價 $115/30個，現售 $83。單色則售 $78。
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TL Mask Level 3 口罩規格
1.細菌過濾效率 (BFE)高達99%以上
2.粒子過濾效率(PFE)高達99%以上
3.通過合成血液滲透阻力測試
4.通過壓力差測試
5.通過可燃性測試
6.成人口罩 17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)
7.每盒30個 (獨立包裝）
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟