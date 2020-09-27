MaskX 粉彩中童口罩 新推買二送二優惠

香港口罩廠 MaskX 表示，正推出買二送二優惠。



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廠方指，即日起憑有效學生證( 只限小學學生證 ) 到旺角 / 銅鑼灣門市，購買 MaskX 粉彩系列中童版，一律買二送二，一盒有兩色，並有三款顏色組合供選擇。不限購買數量，以應付開學所需。



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▲ MaskX 正推出買二送二優惠。

地址：銅鑼灣羅素街59號

營業時間：星期一至日 ( 11AM - 9:30PM )



地址：旺角奶路臣街15B號地下

營業時間：星期一至日 (11AM - 9:30PM

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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