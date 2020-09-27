一包齊 6 色! Medicom 彩虹口罩 屈臣氏平售 $9.5包/6個

近日屈臣氏有多款新口罩到貨，當中有多款 Medicom 包裝口罩發售。當中最抵買的，就是這款Medicom 彩虹口罩 。



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有網民在 FB 群組表示，在荃薈屈臣氏以 $9.5 即可購得這款 Medicom 彩虹口罩。此口罩一包 6 色，提供紫, 粉紅, 黃, 藍, 綠, 白等 6 種顏色，一色一個。如果買家有興趣的話，可以到附近的屈臣氏分店查看，說不定有返貨。

▲ Medicom 彩虹口罩



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Medicom 成人彩色口罩規格



• 一包6片, 6種顏色 (紫, 粉紅, 黃, 藍, 綠, 白)

• 小巧方便, 易於攜帶

• 符合美國ASTM F2100 醫用口罩標準, 有效阻隔細菌, 微粒, 塵埃 , 血液

• 採用低過敏性材質，不含乳膠及玻璃纖維

• 獨特寬版鼻樑條舒適設計

• 貼心扁形耳掛, 久戴耳朵無負擔

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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