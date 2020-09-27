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一包齊 6 色! Medicom 彩虹口罩 屈臣氏平售 $9.5包/6個

行內熱話 03:47 2020/09/27

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近日屈臣氏有多款新口罩到貨，當中有多款 Medicom 包裝口罩發售。當中最抵買的，就是這款Medicom 彩虹口罩 。
    
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組表示，在荃薈屈臣氏以 $9.5 即可購得這款 Medicom 彩虹口罩。此口罩一包 6 色，提供紫, 粉紅, 黃, 藍, 綠, 白等 6 種顏色，一色一個。如果買家有興趣的話，可以到附近的屈臣氏分店查看，說不定有返貨。

Medicom 彩虹口罩


其他內容】 日本白元快適口罩永安有得賣! 30 個盒裝超抵價 $67.5 【購買詳情見下頁】 

 Medicom 成人彩色口罩規格

• 一包6片, 6種顏色 (紫, 粉紅, 黃, 藍, 綠, 白)
• 小巧方便, 易於攜帶
• 符合美國ASTM F2100 醫用口罩標準, 有效阻隔細菌, 微粒, 塵埃 , 血液
• 採用低過敏性材質，不含乳膠及玻璃纖維
• 獨特寬版鼻樑條舒適設計
• 貼心扁形耳掛, 久戴耳朵無負擔

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【其他內容】再度劈價! 韓製 Bye Corona KF94 四層高防護成人口罩 卓悅賣 $5.9/片購買詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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