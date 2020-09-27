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【附購買連結】冰雪奇緣款漸變色 Level 2口罩 售$120/50個

行內熱話 03:07 2020/09/27

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現時市場前的花紋口罩愈來愈多，Medepro Mask HK 則表示，正發售「冰雪奇緣」口罩。
     
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

這款「冰雪奇緣」口罩採用 Level 2規格，提供成人和中童尺寸。口罩採用漸變色效果，採用類似中衛冰雪奇緣口罩的設計。店方沒有說明這款口罩是否有 Disney Frozen 的正版授權。

冰雪奇緣款漸變色 Level 2口罩


其他內容】 日本白元快適口罩永安有得賣! 30 個盒裝超抵價 $67.5 【購買詳情見下頁】 

口罩規格
-ASTM-F2100-Level 2
-BFE ,PFE>99%
-CE, EN14683
-產品尺寸: 175×95mm
-產地：中國

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冰雪奇緣款漸變色 Level 2口罩

【其他內容】再度劈價! 韓製 Bye Corona KF94 四層高防護成人口罩 卓悅賣 $5.9/片購買詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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