【附購買連結】冰雪奇緣款漸變色 Level 2口罩 售$120/50個

現時市場前的花紋口罩愈來愈多，Medepro Mask HK 則表示，正發售「冰雪奇緣」口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

這款「冰雪奇緣」口罩採用 Level 2規格，提供成人和中童尺寸。口罩採用漸變色效果，採用類似中衛冰雪奇緣口罩的設計。店方沒有說明這款口罩是否有 Disney Frozen 的正版授權。

▲ 冰雪奇緣款漸變色 Level 2口罩



【其他內容】 日本白元快適口罩永安有得賣! 30 個盒裝超抵價 $67.5 【購買詳情見下頁】



口罩規格

-ASTM-F2100-Level 2

-BFE ,PFE>99%

-CE, EN14683

-產品尺寸: 175×95mm

-產地：中國

口罩購買連結<<<<

【其他內容】 3E>99% ! 日本 Ease Mask 超特價 60 個裝只售 $95 【購買詳情見下頁】

▲ 冰雪奇緣款漸變色 Level 2口罩

【其他內容】再度劈價! 韓製 Bye Corona KF94 四層高防護成人口罩 卓悅賣 $5.9/片【購買詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】