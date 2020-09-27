繼華為後大陸中芯再中招! 將被美國實施輸出管制

外媒根據美國商務部工業與安全局（BIS）文件的指出， BIS 已對中芯國際（SMIC）及子公司採取出口管制措施，繼華為後再有中國科技企業被管制。



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今年 4 月份美國政府頒布的出口管制條例（EAR）第 744.21 節規定，擴大對軍事最終用途和軍事最終用戶限制，並廢除部分民用最終用戶許可證豁免，目的是在防止包括中國和俄羅斯等國家藉民用為名，獲得發展武器、軍用裝置等的美國技術與設備。

美國政府針對中芯國際的審查後，確認把技術出口至中芯國際可能被轉用於中國軍事最終用途，並將為美國帶來不可接受風險。因此企業需要向美國申請許可證，才可向中芯國際事出產品。中芯國際表示，未收到美國政府的通知，正了解情況。

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▲ 網上流出美國商務部工業與安全局的文件

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