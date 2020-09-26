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【唔怕斷線?】iPhone 12 新快速充電線流出？ 編織設計更耐用【多圖】

行內熱話 00:18 2020/09/26

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iPhone 12 預計會在 10 月舉行發布會，不少爆料者預測今年不會有再隨 iPhone 12 附送充電器、EarPod 之外，亦預測充電線會改以編織設計。早前就有爆料者公開疑似 iPhone 12 新充電線的外形，屬 Lightning to USB-C 端子的充電線。 
   
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 就流出照片觀看，新 iPhone 12 充電線用上編織設計的充電線，會比現時的塑膠充電線更為耐用，亦可避免接頭附近位置出現磨損狀況，據指它更支援快速充電，可在 30 分鐘內提供 50% 電量。

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