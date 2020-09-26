Savewo 救世 3DMask 口罩免費升級! 正式支援 N95 標準 售 $149 盒起

SAVEWO 救世表示，旗下的產品 3DMask 已通過 Nelson lab N95 的測試。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

SAVEWO 救世指，兩個月前把 3DMASK 口罩送到 Nelson lab 的測試已有結果，結果取得 Niosh N95 Pre Certification，證實其過濾率、呼入及呼出阻力等均達到 Niosh N95 呼吸器標準，而且成績更傲視同儕！

▲ Savewo 救世 3DMask 多色系列



【其他內容】 日本白元快適口罩永安有得賣! 30 個盒裝超抵價 $67.5 【購買詳情見下頁】

3DMASK 對應 85L/min 高流量的 NaCL 粒子過濾率，20 片樣本均過超過99.4%，最高超過 99.9%，平均超過 99.7%，遠超 Niosh N95 標準要求的 95%，達到 N99 級別。報告按此瀏覽。

3DMASK 對應 Niosh 高氣體流量標準下的呼入及呼出阻力平均只有 6mmH2O，呼入阻力不足標準限制的 1/5（35mmH2O），呼出阻力不足標準限制的1/4（25mmH2O），呼吸阻力不足大部分傳統 N95 呼吸器的一半，擁有極佳的呼吸透氣度。報告按此瀏覽。

3DMASK 口罩的售價為 $149/30個起，在廠方官網有售。

▲ Savewo 救世 3DMask 已達 N95 標準

口罩購買連結<<<<

【其他內容】 3E>99% ! 日本 Ease Mask 超特價 60 個裝只售 $95 【購買詳情見下頁】

【其他內容】再度劈價! 韓製 Bye Corona KF94 四層高防護成人口罩 卓悅賣 $5.9/片【購買詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】