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Savewo 救世 3DMask 口罩免費升級! 正式支援 N95 標準 售 $149 盒起

行內熱話 22:09 2020/09/26

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SAVEWO 救世表示，旗下的產品 3DMask 已通過 Nelson lab N95 的測試。
    
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SAVEWO 救世指，兩個月前把 3DMASK 口罩送到 Nelson lab 的測試已有結果，結果取得 Niosh N95 Pre Certification，證實其過濾率、呼入及呼出阻力等均達到 Niosh N95 呼吸器標準，而且成績更傲視同儕！ 

Savewo 救世 3DMask 多色系列


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3DMASK  對應 85L/min 高流量的 NaCL 粒子過濾率，20 片樣本均過超過99.4%，最高超過 99.9%，平均超過 99.7%，遠超 Niosh N95 標準要求的 95%，達到 N99 級別。報告按此瀏覽。

3DMASK 對應 Niosh 高氣體流量標準下的呼入及呼出阻力平均只有 6mmH2O，呼入阻力不足標準限制的 1/5（35mmH2O），呼出阻力不足標準限制的1/4（25mmH2O），呼吸阻力不足大部分傳統 N95 呼吸器的一半，擁有極佳的呼吸透氣度。報告按此瀏覽。

3DMASK 口罩的售價為 $149/30個起，在廠方官網有售。

Savewo 救世 3DMask 已達 N95 標準

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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