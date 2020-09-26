【附購買連結】便利妥網店 9 折特賣 +$50 可換購 $268 口罩福袋

便利妥網店正式開張，店方由即日起推出多項優惠活動吸客。



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店方表示，便利妥 Online shop 正式上線，有多達 70 多款產品發售。新張期間新客戶第一次購買可獲全單 9 折 (折扣碼:BANITORE)，更有 2 款抵買中秋福袋發售。除送貨(滿 $800 送貨)外，買家更可在官塘的 O2O 門市取貨和購買。



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- 便利妥成人護理口罩10片組合裝(4L+3M+3P)

- 便利妥便携酒精搓手液 1支

- 馬桶清潔劑 1支

- 殺菌消毒洗手液 (250mL) 1支

- 浴室殺菌防霉(薄荷味)噴霧泡 (380mL) 1支

- 護理膠布組合(膚色) （27片）1盒

- 綠茶SuperMini99.9%殺菌濕紙巾 1提

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▲ 便利妥福袋A

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- 便利妥中碼成人護理口罩 1盒

- 便利妥平面口罩 1盒

- 便利妥便携酒精搓手液 2支

- 浴室殺菌防霉(薄荷味)噴霧泡 (380mL) 1支

- 殺菌消毒洗手液 (250mL) 1支

- PANROSA蘆薈酒精搓手液 1支

- 綠茶SuperMini99.9%殺菌濕紙巾 1提

- 蜂蜜/蜂蜜牛奶沐浴露 1支

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全店滿 $1000 可以 $50 換購 >> 購買連結

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▲ 便利妥口罩優惠

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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