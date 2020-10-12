【附購買連結】香港製造理的 Level 3 成人/中童口罩 售$125/50個

近來理的 Level 3 口罩供應漸多，荃心日韓藥房則以合理價發售。



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店方不時有理的 Level 3 口罩在門市到貨，最近店方建立網店，此口罩亦有上架。不過由於此款口罩太受歡迎，很快就售罄，但店方會不時補貨，有興趣的朋友注意了。此外，店方亦把最新推出的 M 碼上架，同人售 $125盒。



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理的口罩規格

Ultra ready 理的 成人L碼

尺寸：17.5 x 9cm

規格：ASTM F2100-19 Level 3

售價：$125/50個（非獨立包裝‍）

每人限買2盒

Ultra ready 理的 中童M碼

尺寸：14.5 x 9cm

規格：ASTM F2100-19 Level 3

售價：$125/50個（非獨立包裝‍）

每人限買1盒

▲ 理的 Level 3 口罩

口罩購買連結<<<<

地址：荃灣眾安街47號地舖 電話：24666593

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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