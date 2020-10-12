  • 29°C
香港時間 : 20201012日 (一) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附購買連結】香港製造理的 Level 3 成人/中童口罩 售$125/50個

行內熱話 17:56 2020/10/12

分享：

近來理的 Level 3 口罩供應漸多，荃心日韓藥房則以合理價發售。 
   
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方不時有理的 Level 3 口罩在門市到貨，最近店方建立網店，此口罩亦有上架。不過由於此款口罩太受歡迎，很快就售罄，但店方會不時補貨，有興趣的朋友注意了。此外，店方亦把最新推出的 M 碼上架，同人售 $125盒。

其他內容】 日本製三次元口罩 藥房良心價賣 $99/30個

理的口罩規格

Ultra ready 理的 成人L碼
尺寸：17.5 x 9cm
規格：ASTM F2100-19 Level 3
售價：$125/50個（非獨立包裝‍）
每人限買2盒

Ultra ready 理的 中童M碼
尺寸：14.5 x 9cm
規格：ASTM F2100-19 Level 3
售價：$125/50個（非獨立包裝‍）
每人限買1盒

理的 Level 3 口罩

 口罩購買連結<<<<

地址：荃灣眾安街47號地舖   電話：24666593

【其他內容】 3E>99% ! 日本 Ease Mask 超特價 60 個裝只售 $95 【購買詳情見下頁】

【其他內容】再度劈價! 韓製 Bye Corona KF94 四層高防護成人口罩 卓悅賣 $5.9/片購買詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買詳情】一盒齊 5 色! 香港製造 Utimask 彩色Lv3口罩 連鎖門市售$79/50個
2020/09/25
【附購買詳情】一盒齊 5 色! 香港製造 Utimask 彩色Lv3口罩 連鎖門市售$79/50個
【香港製造】口罩戴出水果味! Shang 尚芳推水蜜桃香味口罩
2020/09/25
【香港製造】口罩戴出水果味! Shang 尚芳推水蜜桃香味口罩
PFE/BFE 99%! 港牌肯納絲 Level 1 口罩 樂協售 $40/50個起
2020/09/25
PFE/BFE 99%! 港牌肯納絲 Level 1 口罩 樂協售 $40/50個起
網上購物 著數優惠 香港 口罩

下一篇文章

日本製三次元口罩 藥房良心價賣 $99/30個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹