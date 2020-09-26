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【節省成本】3HK 萬年灰卡升級！＄140 包 15GB 中港澳台「免翻牆」數據

行內熱話 00:59 2020/09/26

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3HK 萬能年卡系列，早前已將本地版升級。今次輪到中港澳台版本，將數據流量由 10GB 升級至 15GB，可用期亦由 365 日延長至 395 日，往來中國、澳門、台灣更抵玩。 
   
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有留意 3HK 萬能年卡嘅用戶，都應該知道會分基本數據及 5 大社交媒體數據，先前「灰卡」的 10GB 中港澳台數據，是由 5GB 基本及 5GB 5 大社交媒體數據組成。

今次多加的 5GB 數據全數用於基本數據，亦即現時 15GB 中港澳台數據，是由 10GB 基本及 5GB 5 大社交媒體數據組成，吸引力更高。數據漫遊服務由 3HK 提供，因此在中國內地毋須「翻牆」，即可瀏覽不同社交網站等。

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3HK 萬能卡代理指，此卡在中國內地使用的網絡商為中國移動，先前為中國聯通。另外，現有的「灰卡」已由今日起自動升級，下周將有正式版以紫色卡套包裝。

用戶亦可以現有「灰卡」增值，按 *127*321# 扣 $198 儲值額開 Plan（使用增值券成本約 HK$150 有 $220 儲值額），會獲 11GB 基本及 5GB 5 大社交媒體數據。

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撰文 : 張文啟

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