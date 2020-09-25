DON DON DONKI 驚安之殿堂旺角THE FOREST期間限定店超迷你 網民朝聖後大叫無癮!

早前DON DON DONKI 驚安之殿堂(激安之殿堂)表示在旺角THE FOREST設立期間限定店，售賣水果和禮盒。但有網民到訪該店朝聖後，發現十分迷你，大表失望。



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從DON DON DONKI 表示的期間限定店相片可見，店舖面積確實不大，有 2 至 3 個年宵市場的乾貨位般大。銷售的大部分也是水果，例如提子和蘋果等等，當然沒有 DON DON DONKI 出名的雜貨發售。有網民到方後就大表失望，覺得太少貨品發售。亦有網民指倒不如在旺角開新正式新分店，相信會更加吸引。

▲ DON DON DONKI 驚安之殿堂旺角THE FOREST期間限定店

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▲ DON DON DONKI 期間限定店發售水果

DON DON DONKI 期間限定店 @ THE FOREST



地點：香港九龍旺角奶路臣街17號 1/F 中庭

營業日期：2020年9月23日至10月6日

營業時間：早上10時30分至晚上9時

▲ DON DON DONKI 期間限定店發售水果

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