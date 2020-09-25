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PFE/BFE 99%! 港牌肯納絲 Level 1 口罩 樂協售 $40/50個起

行內熱話 20:53 2020/09/25

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 樂協表示，正在灣仔入境大樓的新分店發售港牌肯納絲 Lv1 口罩。
   
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店方指，現時肯納絲 Lv1 口罩以 $49/50 個發售。如在店內購買任何貨品，則可以 $40 購得。肯納絲 Lv1 口罩提供 PFE/BFE 99%，中國製造。

肯納絲 Lv1 口罩



其他內容】 日本白元快適口罩永安有得賣! 30 個盒裝超抵價 $67.5 【購買詳情見下頁】

Info

 樂協 (灣仔入境大樓)
地址：灣仔告士打道7號入境大樓地下1號鋪
營業時間：星期一至五 上午8:00 至 下午6:00
星期六 上午8:00 至 下午1:00
星期日及公眾假期休息

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【其他內容】再度劈價! 韓製 Bye Corona KF94 四層高防護成人口罩 卓悅賣 $5.9/片購買詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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