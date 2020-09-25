【香港製造】口罩戴出水果味! Shang 尚芳推水蜜桃香味口罩

口罩由供應短缺到供應充足，各香港口罩廠的競爭亦十分激烈。口罩不但採用多種顏色甚至花紋吸客，更有殺毒口罩的出現。香港口罩廠 Shang 尚芳則以「味」取勝。



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Shang 尚芳口罩一直有一種香味，而且有效舒緩鼻敏感，今次廠方更推出水蜜桃香味口罩。廠方指在新款口罩，已加入擁有水蜜桃香味的尚芳草本精華，戴上面一定感到更舒適。

▲ Shang 尚芳水蜜桃香味口罩





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尚芳水蜜桃味口罩規格

-17.5 x 9.5cm

-藍色尚芳logo印花

-獨立包裝

-香港製造

-有效舒緩鼻敏感

-BFE 95%或以上細菌過濾效果認證

-PFE 95%或以上粒子過濾效果認證

-添加有尚芳草本抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒

-24片獨立包裝



售價:$96

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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